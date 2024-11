.com - Promozione / Esami per Fermignanese e Jesina, il Vismara spera

L’undici di Pazzaglia ospiterà la Pergolese quello di Omiccioli l’Appignanese. I pesaresi, terza forza del campionato, affronteranno il Barbara Monserra. Spareggi che guardano ai play off tra Marina – Gabicce Gradara e Biagio Nazzaro – Vigor Castelfidardo. Moie e Sassoferrato Genga un solo risultato: vincere VALLESINA, 15 novembre 2024 – Tutte in casa le prime tre della classifica nell’11° turno del girone d’andata., miglior attacco, e, miglior difesa, giocheranno di domenica ospitando Pergolese e Appignanese mentre il, sabato pomeriggio, riceverà il Barbara Monserra.sono le uniche formazioni che ancora non hanno mai perso.PierandreiIl Barbara Monserra dei giovani è squadra imprevedibile alla quale manca un po’ di mestiere, sicuramente qualche rinforzo, che va acquisito in fretta.