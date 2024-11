Scuolalink.it - Perché i percettori di NASpI non ricevono né il bonus di Natale né la tredicesima

dispesso si interrogano sul motivo per cui non abbiano diritto a benefici come ildio lamensilità. Sebbene entrambi siano strumenti di sostegno economico, sono legati a specifiche condizioni che non si applicano a chi riceve l’indennità di disoccupazione. La: un’indennità di sostegno temporaneo La(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità mensile erogata dall’INPS per chi ha perso involontariamente il lavoro. Questo sussidio non è assimilabile a uno stipendio o a una pensione, ma è un sostegno temporaneo per aiutare chi si trova senza occupazione. La sua funzione principale è quella di garantire un reddito durante il periodo di ricerca di un nuovo impiego. Proprio per questa natura temporanea, lanon prevede il diritto alla, che è invece una mensilità aggiuntiva spettante a lavoratori dipendenti e pensionati.