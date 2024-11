Abruzzo24ore.tv - Neve Improvvisa Sotto i Mille Metri: L'Abruzzo Sotto la Morsa del Freddo

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Temperature in picchiata, nevicate anchequota 1000e picchi di gelo intenso: ecco come l'sta affrontando l'ondata di. Fiocchi dihanno iniziato a cadere copiosi sulle vette dell', scendendo persinoi 1000. Campo Imperatore, oltre i 2000, è stato tra i primi a imbiancarsi, seguito dal Rifugio Montecristo (1475) e da altre località della provincia dell'Aquila come Ovindoli (1450), Rocca di Mezzo (1280) e Scanno (1100). Laha raggiunto anche i rilievi del Chietino, dove Passolanciano (1310) e Pizzoferrato (1148) sono stati avvolti dal bianco manto, mentre più a nord, la località montana di Pescasseroli (1167) ha registrato nevicate significative. Persino zone a quote più basse, come Cocullo (897) e i Prati di Tivo nel Teramano (1450), hanno visto lacadere.