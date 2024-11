Sport.quotidiano.net - Nations League: Francia fermata da Israele, bene l'Inghilterra

Milano, 15 novembre 2024 - Continua il momento magico dell’Italia di Spalletti, che supera di misura il Belgio e si qualifica ai quarti di finale di. Per gli Azzurri è la quarta vittoria in cinque partite: domenica basterà un pareggio contro laper chiudere il girone al primo posto. Nell’altro match del gruppo, la squadra di Deschamps non va oltre lo 0-0 contro, che guadagna così il primo punto del torneo. Bella vittoria dell’contro la Grecia nel gruppo 2 della Lega B, dove l’Irlanda supera la Finlandia. Vittorie anche per Austria, Norvegia, Macedonia del Nord e Isole Far Oer. Vediamo nel dettaglio tutte le partite giocate ieri. Lega A, Gruppo 2: Tonali regala la vittoria contro il Belgio, niente gol traAncora un grande Italia.