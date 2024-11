Napolipiu.com - Napoli-Kvaratskhelia, il rinnovo diventa un rebus: resta o va via

Leggi su Napolipiu.com

Il futuro del georgiano tiene in ansia i tifosi: De Laurentiis pronto al raddoppio dell’ingaggio, ma PSG e Barcellona si muovono Il casoesplode nel momento più delicato della stagione. Un silenzio assordante avvolge la trattativa per il, mentre i top club europei bussano con insistenza alla porta del. La bomba la sgancia oggi Il Mattino: il futuro del georgiano è più che mai in bilico.Da una parte l’offerta faraonica del club azzurro. De Laurentiis e il ds Manna hanno messo sul piatto un contratto fino al 2029 con ingaggio da 5 milioni a stagione più bonus. Un’offerta che quintuplica l’attuale stipendio del georgiano, fermo a 1.5 milioni fino al 2027.La risposta? Un gelo che preoccupa. L’agente Mamuka Jugeli, dopo l’incontro a Milano post match col Milan, ha alzato il muro: vuole 8 milioni netti e soprattutto quella clausola da 80 milioni che rischia dire il vero pomo della discordia.