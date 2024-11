Lanazione.it - Morta dopo aver ingerito una pila, l’Asl ipotizza le cause e si difende: “Seguite tutte le procedure”

Siena, 15 novembre 2024 – Potrebbero essere state le sostanze rilasciate dallache avevaa causare la morte della bambina di 18 mesi per cui la procura ha aperto un fascicolo. A spiegarlo è una nota a firma congiunta dell'Aou Senese per il policlinico Le Scotte e di Monasterio, a cui fa capo l'ospedale del cuore di Massa dove la piccola è stata trasportata. "Sono stati seguiti tutti i protocolli previsti in questi casi, ma le condizioni della bambina sono successivamente peggiorate, probabilmente a causa delle sostanze rilasciate dallache hanno avuto poi un effetto lesivo sull'aorta", scrivono i medici. "Aou Senese e Monasterio - si legge ancora - sono vicini alla famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze". La piccola, di 17 mesi, avevauna piccola