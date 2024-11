Ilfattoquotidiano.it - Migranti, norma “anti ficcanaso” sulle forniture a Libia e Tunisia. Il direttore di Altreconomia: “L’uso delle risorse è il loro punto debole”

Non solo l’emendamento per scegliersi i giudici che convalideranno i trattenimenti dei richiedenti, in Italia come in Albania. Tra le novità che il governo vuole inserire nel decreto “flussi”, prima del voto di fiducia fissato il 25 novembre, c’è anche l’emendamento “di motovedette, mezzi di terra, tecnologie e quant’altro a paesi comeper la gestione dell’immigrazione. Che per il governo “impongono la necessità di adottare speciali misure di sicurezza nell’esecuzione dei relativi contratti”, dice la relazione allegata all’emendamento. “È la pietra tombale sull’esercizio di un diritto importante come l’accesso civico e la conoscenzapolitiche di governo”, ragiona invece Duccio Facchini,del mensileche in questi anni non ha mai smesso di chiedere e analizzare i dati della pubblica amministrazione, anche sul tema dell’immigrazione.