Ma cos'è esattamente la finanza climatica al centro della Cop29 di Baku

La“è un’assicurazione globale contro l’inflazione”. Parola di Simon Stiell, segretario esecutivoConvenzione dell’Onu sul cambiamento climatico, aprendo la sessionedidedicata ai capi di stato e di governo, il World Leaders Climate Action Summit. “I costi in aumento del clima dovrebbero essere il nemico pubblico numero 1”, ha aggiunto, specificando che “gli impatti del clima che peggiora gonfieranno l’inflazione come gli steroidi, a meno che tutti i Paesi non adottino un’azionepiù coraggiosa”.LaalMa che cosa si intende, dunque, con? Proprio questo, infatti, è il tema principale aldei negoziatidi, con le Nazioni Unite impegnate a discutere sullo sblocco dei trilioni di dollari necessari ai Paesi in via di sviluppo per affrontare la crisi