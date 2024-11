Oasport.it - LIVE Ruud-Rublev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: scontro diretto per sfidare Sinner, Alcaraz é già fuori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 In questa situazioneha grandi possibilità per approdare in semifinale, dovendo ottenere nel computo della partita contro il russo almeno 7 game., infatti, deve vincere almeno 6-3 6-3, quindi con sei giochi di vantaggio.16.40 CLASSIFICA GRUPPO “JOHN NEWCOMBE”1. Zverev (Ger) 3-0 (set 6-0, game 38-27) – In semifinale2.(Nor) 1-1 (set 2-2, game 22-19)3.(Esp) 1-2 (set 2-4, game 29-35) – Eliminato4.0-2 (set 0-4, game 17-25)16.38 Sascha Zverev ha conquistato l’accesso alle semifinali. Il tedesco ha fatto 3 su 3 nel round robin battendo anche Carlos: 7-6, 6-4 lo score finale in poco meno di due ore di gioco. Con questo risultato, lo spagnolo è matematicamente eliminato per il coefficiente game vinti/persi.