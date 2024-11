Oasport.it - LIVE Ruud-Rublev 2-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: russo avanti nel 1° set senza break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Risposta profondissima, rovescio in rete di. Occhio!15-15 Involontaria palla cortissima di dritto del, risulta vincente.15-0 Lungo il dritto di, era in situazione difensiva.2-3 Chiude con lo smash il. Resta.40-30 Addirittura passante vincente a una mano in corsa di.40-15 Servizio dritto e smash.30-15 Lungo il dritto in cross di.30-0 Servizio e dritto in contropiede.15-0 Non entra la risposta di dritto a tutto braccio di.2-2 Fuori il complicato attacco di dritto del.40-30 Servizio e dritto all’incrocio.30-30 Servizio e dritto, bene qui.15-30 Errore di rovescio del norvegese.15-15 Gran risposta di dritto.15-0 Lungo il dritto difensivo del.1-2 Con la prima e un dritto vincente