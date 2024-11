Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Curtis e Tarantino fulmini nei 100 stile! Si rivedono Burdisso e Cusinato

11.50. Queste le finaliste dei 100liberoi che si preannunciano tiratissimi:, Morini, Menicucci, Biagiotti, Mascdolo, Capretta, Biagioli11.49: Sofia Morini vince la quinta e ultima batteria dei 100con 54?09 davanti a Emma Virginia Menicucci con 54?2011.47: Vanno tutte fortissimo! Chiara(personale di 52?80) vince la quarta batteria con 53?47 sopravanzando Paola Biagioli con 54?6611.46: sarasi avvicina al record personale! Tempo di 53?33 per dominare la terza batteria dei 100libero. Secondo posto per Capretta con 54?6311.44: La seconda batteria va d Alice Guarnieri con 56?1111.43: Gaia Pesenti si impone nella prima batteria dei 100libero con 55?5111.41: Questi i finalisti dei 400 misti: Altini, Potenza, Matteazzi, Spediacci, Vasarri, Martelli, Bondavalli, De Gregorio.