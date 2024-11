Lanazione.it - Lavori in via Romana. I commercianti in crisi vanno sotto del 40% : "Anticipate l’apertura"

di Gaia Papi AREZZO "Chiediamo che la rotatoria di viasia riaperta una settimana prima rispetto al programma". Il 1 dicembre, invece che l’8. Sette giorni che per le attività della zona vorrebbe dire moltissimo: guadagnare tempo sulla corsa ai regali di Natale, che, il giorno dell’Immacolata, è già in parte esaurita. Abbiamo parlato con molti di loro, soprattutto con chi ha un’attività nella parte bassa della via, quella tra la rotatoria e l’incrocio con via Chiarini. Le attività che in questo periodo hanno sofferto di più. "Per mesi ci siamo sentiti impacchettati dietro a quelle transenne, per i clienti era quasi impossibile camminare ed entrare, figuriamoci vederci per chi cliente non è" raccontano. Una condizione di disagio, che tutti, più o meno, erano pronti ad affrontare in virtù difondamentali e necessari per la sicurezza della zona, da sempre a rischio alluvioni.