Metropolitanmagazine.it - Latin Grammy Awards 2024: tutti i vincitori della 25esima edizione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Si sono tenuti la scorsa notte a Miami, in Florida, i, giunti alla venticinquesimae che ha visto alla conduzione il trio composto da Mario Becerra, Juliana e Luisa Sonza.: tra iKarol GA spiccare tra iJuan Luis Guerra che si è aggiudicato tre premi: Brano dell’anno e Best tropical song con la sua Mambo 23, mentre Radio Guira è stato premiato come Album dell’anno. A quota due Edgar Barrera (al lavoro con Don Omar, Karol G, Grupo Frontera, Shakira, Carin Leon tra i tanti) che ha ottenuto per il secondo anno consecutivo i premi Cantautore e Produttore dell’Anno. L’artista inoltre è risultato il più nominato con all’attivo nove nominations nella venticinquesima. Karol G conquista il Miglior Album Urban con Mañana Será Bonito (Bichota Season) ed infrange un record essendo la prima donna ad ottenerlo per due anni consecutivi.