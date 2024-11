Tvzap.it - “La volta buona”, la Vip rivela un aneddoto scioccante sul matrimonio tra Bettarini e Simona Ventura

Leggi su Tvzap.it

News tv. “La”, la Vipunsultra. Nel 1998ha sposato l’ex calciatore Stefano, dal quale ha avuto due figli, Nicolò e Giacomo, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2000. Nel 2004 i due si sono separati per poi divorziare ufficialmente nel 2008. In queste ore, nel salotto de Ladi Caterina Balivo, il programma del pomeriggio di Rai 1, una sua ospite molto famosa ha svelato un retroscena a dir poco sconvolgente sultra. ( dopo le foto)Leggi anche: Walter Nudo in lacrime a “La”: la drammatica confessioneLeggi anche: Susanna Messaggio, a “La” lazione choc su MikeLeggi anche: “La” verso la chiusura: chi prenderà il posto della BalivoLeggi anche: “La”, la confessione di Arianna David lascia tutti senza parole“La”, Alessia Fabiani retroscena sulNel suo salotto de La, Caterina Balivo ha ospitato Alessia Fabiani, la famosa attrice, showgirl ed ex modella italiana.