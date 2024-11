Lanazione.it - La scuola e l’hockey: il nuovo progetto del Cus Pisa con gli istituti del territorio

, 15 novembre 2024 – Insegnanti e istruttori insieme per undi avviamento allo sport dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni che, tramite mazza e pallina da hockey, possono crescere e imparare in modo armonico. È ilavviato da alcuni anni dalla sezione hockey del Cuse presentato lo scorso mercoledì 13 novembre nella Sala a vetri di via Chiarugi alla presenza di docenti di tutti glicomprensivi cittadini, del coordinatore Ufficio Autonomia e Sport dell’Ufficio Scolastico Provinciale Silvio Tintori, dell’assessora allo sport del Comune diFrida Scarpa, del presidente del CusGiuliano Pizzanelli e del chairman delRiccardo Vanni. Si chiama 'Dalnellaalladel' ed è un percorso di integrazione del percorso formativo scolastico di tipo ludico-sportivo per gli alunni degli ultimi anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e il corpo docente dei singoli plessi e scuole.