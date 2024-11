Italia e Francia raggiungono i quarti di finale mentre l’Inghilterra batte la Grecia

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-15 01:54:25 Giorni caldissimi in redazione!Le squadre sono avanzate, si sono assicurate promozioni e hanno subito retrocessionila Nations League 2024-25 è tornata con otto partite giovedì.hanno avuto la possibilità di raggiungere ididella Lega A, previsti per marzo 2025.Tra le altre sfide cruciali,e Inghilterra si sono incontrate nuovamente ad Atene e la Macedonia del Nord ha ospitato la Lettonia nella Lega B.Ecco tutti i risultati e i marcatori della Nations League della prima serata delle partite della quinta giornata, nonché le permutazioni.pic.twitter.com/1z70XofDDp—(@AzzurriEn) 14 novembre 2024Belgio-: il gol di Tonali fa passare l’Le squadre devono finire tra le prime due dei rispettivi gironi della Lega A per raggiungere idi, di cui l’è sicura dopo aver vinto in Belgio grazie al gol da distanza ravvicinata di Sandro Tonali all’11’.