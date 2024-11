Istruzione in un mondo interconnesso i problemi sono complessi | serve un approccio multidisciplinare

Leggi su Ildenaro.it

L’Amleto di Shakespeare ci fa riflettere sul profondo senso di smarrimento, alienazione e solitudine delle istituzioni educative, dove dovrebbe risuonare la sua celebre frase “The time is out of joint”. Il tempo dedicato all’è fuori fase. L’instabilità in cui viviamo richiede una riorganizzazione dell’, che è frammentata in molti flussi di conoscenza. Separata in parti distinte, isolata o con minima contaminazione incrociata, la conoscenza ostacola la nostra capacità di comprendereche richiedono approfondimenti da più discipline. Abbiamo difficoltà a cogliere il quadro generale. Invece di vedere l’come un sistema olistico, la conoscenza somministrata nelle aule dove si svolgono le attività educative porta a soluzioni eccessivamente semplificate ache richiedono unmultiforme.