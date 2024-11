Anteprima24.it - Incidente sul lavoro, morto in ospedale operaio ferito

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon ce l’ha fatta l’salernitano che, lo scorso 6 novembre, era rimasto coinvolto in un gravesul, in un’azienda metalmeccanica di Montecorvino Pugliano, L’uomo, 61 anni, è deceduto al “Ruggi” di Salerno, dove era ricoverato da nove giorni in condizioni disperate. Secondo una ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’sarebbe stato gravementementre lavorava ad un macchinario. “Una notizia che spezza il cuore e ci ricorda, ancora una volta, quanto sia preziosa e fragile la vita”, ha scritto sui social il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola. “In questo momento di profonda tristezza, il mio pensiero e quello di tutta l’Amministrazione comunale va alla sua famiglia, che ha affrontato questi giorni con coraggio e speranza”.