Il ritorno di Bridget Jones, il film che ha reso immortale il gelato Ben & Jerry’s

«Mi sto godendo una relazione con due uomini contemporaneamente. Il primo si chiama Ben, l’altro Jerry». Avvolta dalla trapunta, Renée Kathleen Zellweger nel 2001 ci ha regalato una perfetta interpretazione di, con il primodella saga romantica ispirata a Orgoglio e Pregiudizio e basata sull’omonimo romanzo nato dalle rubriche della giornalista Helen Fielding su The Independent e The Daily Telegraph. Dopo tre pellicole di successo, l’eroina di tutte le donne single torna sul grande schermo a febbraio 2025: e chissà, magari con lei ci sarà anche il suo amato.Affogare i dispiaceri nelBen, probabilmente il più famoso marchio distatunitense, per noi italiani non poi così buono, ma a chi importa del gusto? Il barattolino celeste è diventato, anche grazie al cinema, il simbolo di una generazione.