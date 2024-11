361magazine.com - Grande Fratello, Tommaso a rischio squalifica: cosa è successo

Franchi rischia ladal reality show di Canale 5. Ecco perchéha combinatoFranchi che ora èdal reality show di Canale 5? Da quando il gieffino è rientrato dalla Spagna ha fatto molto parlare di sé. Non solo per ciò che ha detto su Maica ma anche su delle cose che ha spifferato, infrangendo così il regolamento. Ma andiamo con ordine.alha riportato notizie apprese dall’esterno andando così contro il regolamento del format. L’idraulico toscano infatti ha spifferato dell’elezione di Donald Trump come Presidente degli USA, ma anche le novità del palinsesto di Mediaset, e non solo: anche delle news che riguardano il gradimento del pubblico e popolarità in generale. Un gesto che potrebbe costargli ladal programma di Canale 5.