GialappaShow | la co conduttrice della quinta puntata

In onda lunedì 18 novembreNuovo appuntamento con, il programmaGialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia.Lava in onda, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 18 novembre, alle ore 21.30. Questa volta è Noemi ad affiancare alla conduzione il Mago Forest. A impreziosire lala presenza di Giuliano Sangiorgi, che prima duetta sul palco con Annalaisa, alias Brenda Lodigiani, e poi si esibisce con i Neri per Caso e i Fratelli Cutello sulle note di “Kashmir” dei Led Zeppelin, ed, infine, si sottopone al fuoco incrociato delle domande del Mago Forest nell’ormai iconico salotto del Caffè Letterario.Leggi anche: X Factor, due eliminazioni nella serata “Hell”Nuove esilaranti puntate di “Sensualità a corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino, “Ultimo appuntamento” con Herbert Ballerina, Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri e Stefano Rapone.