Secoloditalia.it - Gentiloni smonta le fake del suo partito: “Cinque anni fa l’Ecr mi sostenne, si trovi l’intesa”

Leggi su Secoloditalia.it

fa durante le audizioni ai commissari certamente il rappresentante delnella commissione competente il fiammingo belga (Johan Van Overtveldt) votò a mio favore. L’ho visto spesso in questie l’ho ringraziato, è una persona molto seria”. Parola di Paoloche in un punto stampa con i media italiani a Bruxelles, in queste ore di veti incrociati su Raffaele Fitto, smentisce il racconto della sinistra sulla presunta inadeguatezza del ministro italiano per la sua appartenenza aldei conservatori guidato da Giorgia Meloni. Il commissario europeo all’Economia, di provata fede dem,le tesi del suo stesso, che ieri ha provato a ribaltare la verità sostenendo che la destra non lo aveva appoggiato.Ue,: 5favotò per meAl contrario è ildi Elly Schlein a sacrificare gli interessi nazionali all’altare delle rendite di posizioni, continuando a sventolare le bandiere del Nazareno tra i banchi dei socialisti europei.