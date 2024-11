Gaeta.it - Gaia Messerklinger: un nuovo capitolo in Don Matteo 14 e le sue aspettative sul grande schermo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo della televisione italiana è in fermento con il debutto di Don14, una delle serie più amate del panorama nostrano. Tra i protagonisti di questa stagione troviamo, attrice nota per il suo recente ruolo nel film Supersex.interpreta il sostituto procuratore Vittoria Guidi e, in un’intervista esclusiva, ha condiviso i suoi pensieri sia sul suo personaggio sia sulle sueper il prossimo film Il Gladiatore 2, atteso dalla critica e dal pubblico.: ilvolto di Don14si presenta al pubblico con un ruolo chiave nella nuova stagione di Don. L’attrice, già precedentemente apprezzata nel ruolo di Moana nel film Supersex, ora veste i panni di Vittoria Guidi, una pubblica ministero che porta nuove dinamiche nella serie.