Firenze si illumina per la giornata mondiale del tumore al pancreas

, 15 novembre 2024 – Sabato 16 novembre doppiazione speciale aper tenere accesi i riflettori su due patologie importanti. La fontana del Nettuno in piazza della Signoria si colorerà di viola in occasione delladelal. Come si legge in una nota la città di, inoltre, aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione al cancro al polmone, "Novembre 2024" promossa da Alcase Italia,ndo sempre nella serata di sabato di colore bianco le porte storiche e il David al piazzale Michelangelo. Lezioni speciali sono a cura diSmart. Un modo per sensibilizzare la collettività sulla malattia e sulle tante famiglie che quotidianamente vivono il dramma della malattia di un loro caro. La medicina ha in questi vent’anni fatto passi avanti importanti per il benessere dei malati.