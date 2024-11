900letterario.it - Fiera ‘AMBIENT IN DOM PLUS 2024’ a Lubiana

Leggi su 900letterario.it

Mercoledì 13 novembre alle ore 17.00 presso il Padiglione/ STEKLENI DVORANI / C stand 22 allaAMBIENT IN DOM2024 asi è tenuta una nuova tappa in una location per una mostra tutta da scoprire che parla di una pietra unica, di territorio, di storia e lavoro.La mostra “Daa Trieste – La pietra di Aurisina, del Carso e dell’Istria, in Italia e nel mondo” arriva anell’ambito della33esima edizione di Ambient and HomeFair,dell'interior design e della ristrutturazione della casa, che si terrà dal 13 al 17novembre presso il Centro Espositivo Economico.La mostra, organizzata dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis, da un’idea di Massimo Romita nell’ambito del progetto Duinobook Terra, è un viaggio affascinante nel cuore di un territorio ricco di storia, arte e artigianato.