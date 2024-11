Ilrestodelcarlino.it - Due spacciatori in manette. Sequestrato un chilo di ’coca’

Arrestati dai carabinieri duealbanesi, di 28 e 46 anni, e oltre une mezzo di cocaina sequestrata. Tutto è iniziato a Castel Maggiore, dove i militari dell’Arma del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale, in servizio in borghese, hanno notato un giovane automobilista alla guida di una macchina sospetta che stava transitando in paese. I militari hanno iniziato a seguire l’auto. Arrivati a Cento (Ferrara), gli Uomini della Benemerita, identificandosi, hanno proceduto al controllo dell’automobilista che, dopo aver raggiunto via Cola, si era fermato per consegnare un pacco sospetto a un camionista. Il guidatore, identificato nel 28enne albanese, disoccupato, domiciliato a Preganziol (Treviso), non ha opposto resistenza; invece il camionista si è arrabbiato, aggredendo i militari dell’Arma per evitare il controllo.