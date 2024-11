Tpi.it - Di Kamala in peggio: tutte le ragioni del grande flop dei democratici negli Usa

QuandoHarris fu indicata come candidata deidopo il ritiro in corsa di Joe Biden, sui media mondiali sembrava ci fosse un generale entusiasmo intorno alla vicepresidente, al suo background personale e alla possibilità che per la prima volta una donna potesse sedere alla Casa bianca. Tuttavia, in quella fase ci si è dimenticati una cosa:Harris era stata apertamente scelta nel 2020 come vice proprio nella prospettiva di poterla candidare presidente nel 2024, con Biden che già aveva i suoi anni e si era presentato con la chiara possibilità di non correre nuovamente dopo il primo mandato. Se nonostante questa prospettiva si era originariamente scelto di mantenere in campo l’anziano presidente conle perplessità del caso, forse è anche perchéHarris non aveva conquistatoultimi quattro anni la popolarità sperata.