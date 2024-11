Fanpage.it - Delmastro dice di provare gioia nel far sapere che i detenuti “non respirano” nelle auto della polizia

Leggi su Fanpage.it

Colpiscono le parole del sottosegretario alla Giustizia, che in occasionepresentazionenuovaPenitenziaria, ha detto che "l'idea di farcome non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato è per me un’intima". Solo nell'ultimo anno in Italia almeno 76si sono tolti la vita secondo gli ultimi dati aggiornati del Garante nazionale dei diritti delle persone privatelibertà personale.