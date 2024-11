Cultura | il Comune di Napoli ricorda il professore Giuseppe Tesauro

Leggi su Ildenaro.it

Ildihato il, nel giorno in cui avrebbe compiuto 82 anni. A consegnare la targa e la medaglia della città alle famiglie, il vicesindaco Laura Lieto. «Oggi è il giorno del suo compleanno – hato Lieto – una data importante anche perché cade a poche ore da un pronunciamento della Corte costituzionale molto importante per la vita pubblica di questo Paese. Quella diè stata una vita straordinaria, che ha attraversato stagioni molto rilevanti della vita pubblica di questo Paese, una vita che va celebrata anche perché sia ??testimonianza pe il futuro di chi vogliamo essere». Sulla targa le motivazioni del riconoscimento in cui si evidenzia come, presidente emerito della Corte costituzionale, sia stato «maestro del diritto, vanto della scuola giuridica napoletana, grande e convinto europeista dall’immensa, dalle spiccate doti umane, dall’altissimo senso dello Stato e delle sue istituzioni e dalla profonda sensibilità sociale e politica».