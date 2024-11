Lanazione.it - Compleanno alle Poste. Festa per due centenari

La Val di Bisenzio si può annoverare tra i luoghi dove è nascosto l’elisir di lunga vita, visto che in questo autunno ben due dei suoi abitanti spengono cento candeline: Luisa Storai e Ugo Giaconi. A celebrarli sono stati ieri i dipendenti dell’ufficio postale di via Roma, a San Quirico, ufficio postale a cui negli anni i due ‘nonni’ hanno fatto riferimento. Perché le, in un paese, diventano luogo di scambio, di socialità, di amicizia anche. Ad attendere i due, all’ingresso della sede, c’era la direttrice Viola Baggiani e tutto il personale, che hanno voluto dedicare loro una torta speciale, ascoltando i ricordi di una vita lunga un secolo. Una mattinata densa d’emozione per Luisa e Ugo, i superfesteggiati, ma anche per tutti colori che hanno ascoltato i loro aneddoti, i loro ricordi.