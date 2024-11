Ilrestodelcarlino.it - Clementoni in lutto, addio a Matilde Brualdi

Si è spenta all’età di 93 anni, circondata dall’affetto dei suoi quattro figli, Stefano, Pier Paolo, Patrizia e Giovanni, e dei numerosi nipoti. Con il marito Mariofondò nel 1963 laSpa, oggi una delle principali realtà italiane del settore dei giochi educativi. Originaria di Pesaro,si trasferì a Recanati nel 1963, dove con il marito Mario iniziò a costruire un progetto imprenditoriale che ha dato vita a una delle realtà industriali di maggior successo a livello internazionale. Fin dai primi anni,si distinse per il suo impegno nelle aree strategiche della produzione, delle risorse umane e degli acquisti, contribuendo in modo decisivo a dare solidità e concretezza all’organizzazione aziendale. In azienda,non si limitava a ruoli di rappresentanza: inizialmente, quando l’impresa contava solo qualche operaia, si occupava della gestione completa delle operazioni quotidiane seguendo anche la produzione e gli acquisti.