Gaeta.it - Cerveteri: Consiglio Comunale Approva Mozioni per Sviluppi e Manutenzione della Comunità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildiha avuto un’importante sessione il 14 novembre, affrontando questioni vitali per i cittadini. Tra le tematiche discusse, si è parlato di vari aspetti legati alla, con particolare attenzione a trepresentate dal consigliere Luigino Bucchi. Questeerano sostanziate da elementi di criticità persistenti e hanno ricevuto il consenso unanime del.Ildi: Un Incontro Denso di TemiIl dibattito in aula consigliare, noto comunemente come “Granarone“, ha visto un afflusso significativo di membri dele cittadini interessati. Il tema principale dell’incontro è stata la discussione di una variazione di bilancio, che ha avuto necessità di chiarimenti in quanto legata a progetti di sviluppo e