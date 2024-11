BJK Cup Finals 2024 | Polonia ai quarti la Spagna si arrende a Linette e Swiatek

Leggi su Sportface.it

Laavanza aidi finale della BJK Cup. Sul cemento di Malaga la compagine mitteleuropea ha superato 2-0 le padrone di casa dellagrazie alle due vittorie negli incontri di singolare, che hanno reso inutile il doppio. Nel primo incontro di giornata Magdaha superato l’iberica Sara Sorribes Tormo in tre set, con il punteggio di 7-6(6) 2-6 6-4 in tre ore e 41 minuti di gioco. Successo in tre set anche per la numero 2 del mondo Iga, che ha dovuto sudare per avere la meglio su Paula Badosa: alla fine è 6-3 6-7(5) 6-1 in quasi tre ore di partita, risultato che ha condannato laall’eliminazione. Neidi finale, laaffronterà la Repubblica Ceca.TABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITE BJK Cupai, lasiSportFace.