Gamberorosso.it - Battisti: "Così sono diventato una star dei social mio malgrado"

Leggi su Gamberorosso.it

«È una condanna». Magari, ma una piacevole condanna. Cesare, chef del Ratanà e socio di Silvano, due locali che qualcosa a Milano vogliono dire, negli ultimi mesi èunasul web. Grazie ai video in cui cucina i piatti del suo menu. Certo, lo fanno in molti. Maha un suo stile sincero e diretto che funziona molto. Niente tormentoni, niente ammiccamenti, niente "sound of love". «Ioquello che, furbo nonmai stato capace di esserlo», ci dice. E questo l’algoritmo deilo capisce, evidentemente.Cesarein uno dei suoi videoCesare, come è iniziata questa deriva?«La realtà è che abbiamo due ragazze della comunicazione, Maria Novella e Martina, che hanno insistito perché mi mettessi a cucinare davanti a un telefonino. E ora non ne esco più»Come ti spieghi tutto questo successo?«Io faccio solo cose che ho nel menu, ogni tanto aggiungo piatti da schiscetta, gli spaghetti al tonno, le bruschette.