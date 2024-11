Atp Finals Zverev | L’obiettivo è vincere grandi tornei e competere con Alcaraz e Sinner

Leggi su Sportface.it

“Personalmente voglio cercare di, di migliorare per il prossimo anno per potercon Carlos e con Jannik. Questo è nella mia mente. Ma ora sono in semifinale, e ne sono felice“. Così Alexandernel corso della conferenza stampa dopo la vittoria su Carlosalle Atpin scena a Torino. “Ho la possibilità di giocare di nuovo con Taylor (Fritz ndr), che mi ha battuto le ultime due volte che abbiamo giocato, a Wimbledon e agli Us Open. Non vedo l’ora che arrivi quella partita“. Una nota sulla prossima stagione: “Il Roland Garros è sempre segnato nel mio calendario dopo l’infortunio. L’ho detto negli ultimi anni. Io, non è un segreto, sto cercando il titolo del Grande Slam e sto cercando di diventare il numero 1 al mondo. Se non è il Roland Garros ma è l’Australian Open sono pronto a firmare anche adesso, ad essere onesti.