Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 15 novembre 2024 | Trono Classico e Over

, venerdì 15è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 15, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diMartina deciderà di portare in esterna sia Gianmarco che Mattia ma, quest’ultimo, verrà eliminato definitivamente in studio. Intanto Ciro non gradirà il comportamento della tronista: non accetterà di essere stato messo da parte per questa settimana, dato che Martina non ha voluto portarlo in esterna. Il corteggiatore, furioso e amareggiato dall’atteggiamento della tronista, deciderà di lasciare lo studio e andare via: in un primo momento Martina non avrebbe voluto raggiungerlo per chiarirsi, salvo poi cambiare idea e accettare di raggiungerlo in stazione.