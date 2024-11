Unlimitednews.it - Alluvione Valencia, Sanchez ringrazia il Marocco per il sostegno ai soccorsi

RABAT () (ITALPRESS) – Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sßnchez, hato il Regno delper il suoagli interventi di soccorso nelle zone colpite dalle recenti inondazioni che hanno colpito la regione di.Sßnchez ha detto che soccorritori provenienti da, Portogallo e Francia erano sul posto per aiutare nei.“In queste settimane difficili per la Spagna a causa della tempesta, la solidarietà internazionale ed europea è stata enorme”, ha sottolineato il capo del governo spagnolo in un messaggio sul social network X. “Tutta la Spagna vi”, ha aggiunto.In seguito alle inondazioni che hanno devastato diverse regioni della Spagna, ilha inviato 24 camion autopompe e 70 soccorritori in Spagna per aiutare nelle operazioni deglinella regione di, gravemente colpita dalla tempesta Dana.