Alexandra vende Casa Badò. Fu location del film di Pozzetto

Bologna, 15 novembre 2024 – È stata una bolognese are la mitologicade ‘Il Ragazzo di Campagna’, quella di Artemio personaggio indimenticabile per i cinefili interpretato da Renato. Undel 1984 che ha segnato l’immaginario collettivo, con scene passate alla storia come l’attesa del treno da parte dei contadini, con Artemio che dice la frase iconica ’eh beh, il treno è sempre il treno’. “E pensate che anche i fan delhanno cercato di comprare- raccontaZerikyer, bolognese che adesso lavora a Milano come agente immobiliare –. E’ talmente iconica che ha attirato qualsiasi tipo di interesse. In effetti è un posto magico”. Zerikyer ha studiato al liceo Righi e si è laureata in Giurisprudenza all’Alma Mater. Poi diverse esperienze di lavoro e l’approdo a un’importante società che gestisce immobili a Milano e non solo.