Ilgiorno.it - Alberto Pavia, il “re” dei polli del mercato Wagner: “Siamo qui da almeno 40 anni, cominciai con mio padre”

MILANO – Ha iniziato a 18a lavorare insieme al papà, affiancandolo nell’attività di famiglia alcomunale coperto di piazza, il più antico della città, e da allora non se n’è più andato. Oggiè il “re“ di Polleria di, dal 1955. “Mio– racconta ha cominciato come dipendente della famiglia Viganò: due fratelli, Luigi e Germano, gli hanno insegnato il mestiere. Poi lui ha preso le redini nel 1955”. L’antica insegna campeggia ancora sopra il banco.ha imparato a sua volta dal papà. Oggi dice con orgoglio di “esserci” da oltre 40. “Ho 59. Questo lavoro mi piace, non farei altro. E pensare che ho iniziato controvoglia.. Non volevo più studiare da ragazzo. Quindi, lasciata la scuola, sono andato a lavorare come carrozziere e come meccanico.