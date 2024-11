Zonawrestling.net - AEW: Vicina la firma di Mike Bailey, arrivano conferme

Il nome dida ieri sera è uno dei più chiacchierati nel mondo del wrestling, come vi abbiamo riportato in una news il suo contratto con la TNA è scaduto e “Speedball” è diventato free agent, uno status che non dovrebbe durare a lungo visto il suo valore. Nelle scorse ore sono arrivati a proposito degli aggiornamenti, da parte dell’autorevole portale Fightful Select, che parlano di una imminentecon la AEW, che da subito si riteneva la più probabile destinazione.Più che un indizioSean Ross Sapp di Fightful Select ha consultato diverse fonti tra TNA e persone vicine ache hanno confermato che presto potrebbe diventare “All Elite”. In particolare una fonte della TNA ha affermato che se avesseto con la WWE per andare ad NXT non ci sarebbe stato bisogno di “cancellarlo” formalmente dalla programmazione TNA.