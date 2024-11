Zonawrestling.net - WWE: John Cena fa un’apparizione a sorpresa al Nightmare Factory di Cody Rhodes

La WWE sta cercando costantemente di crescere a livello globale e ha avviato un nuovo programma chiamato WWE ID (WWE Independent Development). L’obiettivo di questo programma è supportare aspiranti wrestler che desiderano intraprendere una carriera in WWE. Alcune delle prime scuole a ricevere la designazione WWE ID sono la Reality of Wrestling di Booker T, ladie la Black and Brave Academy di Seth Rollins.La scorsa settimana, il programma WWE ID ha ufficialmente firmato il suo primo talento, Zayda Steel, e da allora la WWE ha continuato a firmare sempre più talenti per il programma, rendendo chiaro che stanno pensando al futuro.ha pubblicato su X una foto dei suoi studenti alla, in cui è presente anche, che ha fattonella scuola di wrestling.