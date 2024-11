Ilfattoquotidiano.it - Una testa umana mozzata sbuca tra la sabbia sulla spiaggia, nessuna traccia del resto del corpo: “Ora abbiamo paura di andare al mare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immaginatevi la scena: un operatore addetto alla pulizia dellastava rastrellando laquando si è imbattuto in un ritrovamento agghiacciante. Unain avanzato stato di decomposizione, abbandonata. E’ quanto successo martedì mattina a Key Biscayne, in Florida: “È stato uno shock“, ha raccontato il netturbino ai giornalisti americani. “Stavo rastrellando laquando ho visto qualcosa di bianco tra la. Mi sono avvicinato e ho capito che si trattava di una. Ho subito chiamato la polizia”.L’area è stata immediatamente isolata e gli investigatori della polizia di Miami-Dade hanno avviato le indagini ma al momento non è stato possibile identificare la vittima né determinare le cause della morte. “Non siamo ancora in grado di determinare come lasi sia separata dal, ma stiamo seguendo alcune ipotesi”, ha spiegato il detective Andre Martin.