Iodonna.it - Una favola sentimentale tratta dal bestseller di Sophie Cousens. Lui è Lucien Laviscount, direttamente da "Emily in Paris"

Lui che le sussurra: «Credo di amarti, lo sai?, per quanto sembri folle». Lei che risponde, con gli occhi lucidi: «No, non sembra folle, provavo lo stesso». La clip da This Time Next Year, da oggi al cinema, è un incontro, naturalmente struggente, tra i due protagonisti: un uomo e una donna diversissimi che pure sono in qualche modo predestinati l’uno all’altra. Diretta da Nick Moore, una commedia romantica in piega regola,daldi(This Time Next Year. Questo pazzo pazzo amore, Newton Compton Editore) e adattata per lo schermo dalla stessa autrice. Gli interpreti sono due tra i più promettenti volti del cinema britannico:, reduce dal successo diin, eCookson, nota per Kingsman: Secret Service.Il poster di “This Time Next Year”, da oggi, 14 novembre, al cinema (ufficio stampa).