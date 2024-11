Secoloditalia.it - Umbria, il centrodestra a Perugia per il comizio di chiusura. Segui la diretta

Sono tantissime le bandiere dei tre partiti di maggioranza, di Fdi, Lega e Fi, pronte nelle prime file di poltrone dell’auditorium San Francesco al prato di, dove dalle 17 i leader delstanno tenedno ilfinale in vista del voto di domenica 17 e lunedì 18, con i cittadini chiamati a scegliere il nuovo governatore. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, intervengono dopo il discorso della candidata dell’alleanza, Donatella Tesei, presidente uscente e ricandidata del. L’auditorium mostra un totem con i loghi dei partiti dell’alleanza, e una gigantografia della Tesei. In sala le casse acustiche suonano canzoni che sono ormai la colonna sonora degli eventi del: Pupo, Gianni Morandi, Loretta Goggi e Angelina Mango, una new entry.