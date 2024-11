Gaeta.it - Tragedia a Napoli: trovato morto Salvatore Cannava, mistero su morte dopo litigio

Facebook WhatsAppTwitter Le strade disono state teatro di un tragico ritrovamento., un uomo di 50 anni originario del quartiere San Giuseppe, è stato rinvenuto senza vita in via delle Repubbliche Marinare. Il suo volto era irriconoscibile.era scomparso il giorno dell’8 novembre,aver avuto una discussione accesa con un vicino. La situazione ha sollevato interrogativi e preoccupazioni che si fanno sempre più pressanti, in attesa che le autorità facciano luce sull’accaduto.Ultimi giorni di vita econ un vicinoviveva solo insieme al suo cane Charlie. Nell’arco della giornata in cui è scomparso, ha avuto un accesocon uno dei suoi vicini. Testimoni hanno riferito che tra i due c’era un contenzioso preesistente, alimentato da occasionali conflitti.