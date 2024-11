Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-11-2024 ore 19:00

Luceverdeper la redazione ben trovati all’ascolto in diminuzione illungo il raccordo anulare Tuttavia troviamo ancora code a tratti sulla carreggiata esterna tra la la Valentina e Lanina è in internet la cassiana Salaria È tra la Nomentana e lo svincolo per Tor Bella Monaca in uscita dacode sull’intero percorso del tratto Urbano dellaL’Aquila dalla tangenziale al Raccordo auto in fila anche sulla tangenziale Tra la Farnesina e viale della Moschea verso San Giovanni e tra viale Castrense e laL’Aquila e poi a seguire Largo Lanciani e la Salaria in direzione Stadio Olimpico auto in coda anche nella galleria Giovanni XXIII fino al Gemelli perché arriva dalla Salaria coda in uscita dainfine sulla via Flaminia sulla via Salaria sulla Cristoforo Colombo e sullaFiumicino dall’Eur al viadotto della Magliana bene questa la situazione al momento da Massimo peschi è tutto dettagli altre notizie sul sito