Toro di 300 chili in fuga, scatta l’operazione per il recupero

Modena, 14 novembre – «didelfuggito dall’allevamento di Spilamberto dimostra ancora una volta l’importanza di azioni coordinate e sinergiche tra le forze dell’ordine e tutti i soggetti coinvolti a vario titolo in questo ambito, perché solo in questo modo i risultati sono tempestivi ed efficaci. Siamo certi che questo modello d’intervento, che stiamo attuando sul territorio già da tempo, sia determinante per le sfide che ci attendono, dall’emergenza della peste suina africana, ai presidi di controllo sulla caccia e sulle attività faunistiche». Con queste parole la comandante della Polizia provinciale di Modena Patrizia Gambarini, commentacongiunta didi undi circa 300 chilogrammi, fuggito martedì da un allevamento di Spilamberto e recuperato dopo essere stato rintracciato e sedato con del narcotico sparato da Piero Milani del centro faunistico Il Pettirosso, in coordinamento con la Polizia provinciale di Modena, le polizie locali del territorio e il servizio veterinario dell’Asl di Modena.