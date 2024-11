Ilfogliettone.it - Telefonata tra Meloni e Musk: colloquio cordiale tra polemiche e rispetto

Ieri pomeriggio, la presidente del Consiglio Giorgiaha avuto una conversazione telefonica con Elon, imprenditore e membro della futura amministrazione Trump. Laarriva in un momento diinnescate dai post su X (ex Twitter) di, riguardanti le sentenze dei giudici italiani in tema di migranti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva risposto a, e latraè stata definita "e amichevole".Secondo quanto riferito dal referente diin Italia, Andrea Stroppa, durante ill'imprenditore ha ribadito il suo "" per il presidente Mattarella, ma ha anche sottolineato la sua intenzione di "esprimere liberamente le proprie opinioni".ha affermato che la libertà di espressione è protetta sia dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che dalla Costituzione italiana, e ha espresso il desiderio di incontrare presto il presidente Mattarella.