Puntomagazine.it - San Giuseppe Vesuviano: fratelli in affari per droga. Arrestati dalla Polizia

Leggi su Puntomagazine.it

di Stato dueper detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacentiNella serata di ieri, ladi Stato ha tratto in arresto duenapoletani di 50 e 54 anni entrambi con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti del Commissariato di San, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Vernilli Ciommi, durante il quale hanno notato, in quattro diverse occasioni, sopraggiungere delle autovetture i cui occupanti, una volta raggiunta l’abitazione degli indagati, hanno ricevuto da quest’ultimi qualcosa in cambio di denaro.Gli operatori, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato gli acquirenti trovandoli in possesso delle dosi appena acquistate e, per tal motivo, stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacente per uso personale.