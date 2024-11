Ilgiorno.it - San Gerardo, nella culla dei bambini piuma: “I nostri piccoli nati due volte”

Monza - È sempre stato all’avanguardiacura dei, anche prematuri. Una vocazione certificata anche dal riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in ambito pediatrico. L’ospedale San, con le sue due unità di Ostetricia e Neonatologia “è uno dei più importanti centri lombardi di riferimento per la medicina materno-fetale e la terapia intensiva neonatale – sottolinea la direttrice, Maria Luisa Ventura –. La terapia intensiva neonatale ricovera ogni anno più di 50“grandi prematuri” e dal 2017 (prima e ancora quasi unica in Italia) lo fa in un ambiente dove ogni stanza di degenza è riservata a un solo paziente e può accogliere il neonato insieme alla sua mamma, giorno e notte, anche quando la prematurità è così grave da richiedere terapie e strumentazioni complesse.